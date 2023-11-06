Кириленко назвал хоккей самым популярным видом спорта в России

По мнению главы Российской федерации баскетбола, огромную роль сыграло внимание президента страны к хоккею

МОСКВА, 6 ноября. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Хоккей за последние 15 лет стал самым популярным видом спорта в России. Такое мнение ТАСС высказал президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко на марафоне общества "Знание" в рамках выставки-форума "Россия".

Ранее президент России Владимир Путин одобрил идею объявления 2024 года Годом спорта.

"Здорово, что следующий год будет Годом спорта. В моей работе будет легче, потому что у нас есть много проектов, которые в Год спорта будет легче реализовать. Крайне важно, что высшее руководство обращает внимание на спорт, потому что это дает ему развитие", - сказал Кириленко.

"Мне кажется, здесь показателен пример хоккея, у нас в стране его всегда любили, но он никогда не был номером один в стране. За последние 15 лет, на мой взгляд, он стал главным видом спорта в России, президент неоднократно выходил [на лед], и это сыграло огромную роль в привлечении внимания к хоккею, появлению инфраструктуры", - добавил Кириленко.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.