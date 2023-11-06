Хоккеисты московского "Динамо" обыграли "Витязь" и одержали девятую победу подряд в КХЛ

Рекордным показателем бело-голубых является серия из 10 побед в сезоне-2013/14

БАЛАШИХА /Московская область/, 6 ноября. /ТАСС/. Московское "Динамо" в гостях со счетом 3:1 обыграло подмосковный "Витязь" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в подмосковной Балашихе в присутствии 5 525 зрителей.

В составе победителей шайбы забросили Никита Гусев (40-я минута), Егор Петухов (56) и Павел Кудрявцев (60). У "Витязя" отличился Владислав Валенцов (20).

"Динамо" одержало девятую победу подряд в КХЛ. Рекордным показателем бело-голубых является серия из 10 побед в сезоне-2013/14.

Гусев забросил свою 202-ю шайбу в КХЛ и сравнялся по этому показателю с Джеффом Плэттом, занимающим 10-е место среди лучших снайперов лиги в истории. Рекордсменом по числу заброшенных шайб является Сергей Мозякин (419). Игрок бело-голубых Андрей Миронов отметился одной голевой передачей и набрал 160-е очко в КХЛ, став рекордсменом "Динамо" по очкам среди защитников. Ранее рекорд принадлежал финну Юусо Хиетанену.

"Динамо" возглавляет общую таблицу КХЛ, подопечные Алексея Кудашова набрали 41 очко в 27 играх. "Витязь" идет на последнем, 11-м месте в турнирной таблице Западной конференции с 18 очками после 27 встреч. В следующем матче "Динамо" 8 ноября примет китайский "Куньлунь Ред Стар", "Витязь" в этот же день дома сыграет с нижегородским "Торпедо".

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 Динамо М 27 15 4 1 1 0 6 86-58 41 2 Спартак 28 18 1 0 0 2 7 102-75 40 3 Локомотив 26 15 1 0 1 1 8 67-51 34 4 Торпедо 27 14 2 0 1 1 9 80-64 34 5 ЦСКА 26 11 2 1 0 2 10 82-57 30 6 Северсталь 26 11 0 2 2 2 9 88-75 30 7 Динамо Мн 25 7 4 1 2 2 9 70-66 28 8 СКА 26 12 0 1 0 0 13 73-61 26 9 Сочи 26 10 1 1 0 2 12 71-95 26 10 Куньлунь РС 31 3 1 4 2 3 18 62-108 21 11 Витязь 27 3 2 2 2 2 16 49-96 18