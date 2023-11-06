6 ноября, 16:19
КХЛ

Хоккеисты московского "Динамо" обыграли "Витязь" и одержали девятую победу подряд в КХЛ

Рекордным показателем бело-голубых является серия из 10 побед в сезоне-2013/14

БАЛАШИХА /Московская область/, 6 ноября. /ТАСС/. Московское "Динамо" в гостях со счетом 3:1 обыграло подмосковный "Витязь" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в подмосковной Балашихе в присутствии 5 525 зрителей.

В составе победителей шайбы забросили Никита Гусев (40-я минута), Егор Петухов (56) и Павел Кудрявцев (60). У "Витязя" отличился Владислав Валенцов (20).

"Динамо" одержало девятую победу подряд в КХЛ. Рекордным показателем бело-голубых является серия из 10 побед в сезоне-2013/14.

Гусев забросил свою 202-ю шайбу в КХЛ и сравнялся по этому показателю с Джеффом Плэттом, занимающим 10-е место среди лучших снайперов лиги в истории. Рекордсменом по числу заброшенных шайб является Сергей Мозякин (419). Игрок бело-голубых Андрей Миронов отметился одной голевой передачей и набрал 160-е очко в КХЛ, став рекордсменом "Динамо" по очкам среди защитников. Ранее рекорд принадлежал финну Юусо Хиетанену.

"Динамо" возглавляет общую таблицу КХЛ, подопечные Алексея Кудашова набрали 41 очко в 27 играх. "Витязь" идет на последнем, 11-м месте в турнирной таблице Западной конференции с 18 очками после 27 встреч. В следующем матче "Динамо" 8 ноября примет китайский "Куньлунь Ред Стар", "Витязь" в этот же день дома сыграет с нижегородским "Торпедо".

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция

1

Динамо М

27

15

4

1

1

0

6

86-58

41

2

Спартак

28

18

1

0

0

2

7

102-75

40

3

Локомотив

26

15

1

0

1

1

8

67-51

34

4

Торпедо

27

14

2

0

1

1

9

80-64

34

5

ЦСКА

26

11

2

1

0

2

10

82-57

30

6

Северсталь

26

11

0

2

2

2

9

88-75

30

7

Динамо Мн

25

7

4

1

2

2

9

70-66

28

8

СКА

26

12

0

1

0

0

13

73-61

26

9

Сочи

26

10

1

1

0

2

12

71-95

26

10

Куньлунь РС

31

3

1

4

2

3

18

62-108

21

11

Витязь

27

3

2

2

2

2

16

49-96

18

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Восточная конференция

1

Лада

29

14

1

1

0

5

8

72-67

37

2

Металлург

28

13

2

1

2

2

8

85-76

36

3

Ак Барс

26

12

5

0

0

2

7

81-63

36

4

Авангард

27

10

5

1

0

3

8

74-73

35

5

Автомобилист

29

11

3

1

3

1

10

66-60

34

6

Салават Юлаев

27

15

1

0

0

1

10

76-51

33

7

Трактор

27

10

4

1

0

2

10

69-60

32

8

Нефтехимик

27

9

2

1

2

3

10

65-86

29

9

Сибирь

27

7

2

4

2

1

11

61-77

29

10

Амур

26

9

0

1

4

2

10

56-70

26

11

Барыс

28

4

1

3

2

5

13

67-89

23

12

Адмирал

24

3

2

1

2

2

14

50-74

16

  

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