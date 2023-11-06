Хоккеисты московского "Динамо" обыграли "Витязь" и одержали девятую победу подряд в КХЛ

БАЛАШИХА /Московская область/, 6 ноября. /ТАСС/. Московское "Динамо" в гостях со счетом 3:1 обыграло подмосковный "Витязь" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в подмосковной Балашихе в присутствии 5 525 зрителей.
В составе победителей шайбы забросили Никита Гусев (40-я минута), Егор Петухов (56) и Павел Кудрявцев (60). У "Витязя" отличился Владислав Валенцов (20).
"Динамо" одержало девятую победу подряд в КХЛ. Рекордным показателем бело-голубых является серия из 10 побед в сезоне-2013/14.
Гусев забросил свою 202-ю шайбу в КХЛ и сравнялся по этому показателю с Джеффом Плэттом, занимающим 10-е место среди лучших снайперов лиги в истории. Рекордсменом по числу заброшенных шайб является Сергей Мозякин (419). Игрок бело-голубых Андрей Миронов отметился одной голевой передачей и набрал 160-е очко в КХЛ, став рекордсменом "Динамо" по очкам среди защитников. Ранее рекорд принадлежал финну Юусо Хиетанену.
"Динамо" возглавляет общую таблицу КХЛ, подопечные Алексея Кудашова набрали 41 очко в 27 играх. "Витязь" идет на последнем, 11-м месте в турнирной таблице Западной конференции с 18 очками после 27 встреч. В следующем матче "Динамо" 8 ноября примет китайский "Куньлунь Ред Стар", "Витязь" в этот же день дома сыграет с нижегородским "Торпедо".
1
Динамо М
27
15
4
1
1
0
6
86-58
41
2
Спартак
28
18
1
0
0
2
7
102-75
40
3
Локомотив
26
15
1
0
1
1
8
67-51
34
4
Торпедо
27
14
2
0
1
1
9
80-64
34
5
ЦСКА
26
11
2
1
0
2
10
82-57
30
6
Северсталь
26
11
0
2
2
2
9
88-75
30
7
Динамо Мн
25
7
4
1
2
2
9
70-66
28
8
СКА
26
12
0
1
0
0
13
73-61
26
9
Сочи
26
10
1
1
0
2
12
71-95
26
10
Куньлунь РС
31
3
1
4
2
3
18
62-108
21
11
Витязь
27
3
2
2
2
2
16
49-96
18
1
Лада
29
14
1
1
0
5
8
72-67
37
2
Металлург
28
13
2
1
2
2
8
85-76
36
3
Ак Барс
26
12
5
0
0
2
7
81-63
36
4
Авангард
27
10
5
1
0
3
8
74-73
35
5
Автомобилист
29
11
3
1
3
1
10
66-60
34
6
Салават Юлаев
27
15
1
0
0
1
10
76-51
33
7
Трактор
27
10
4
1
0
2
10
69-60
32
8
Нефтехимик
27
9
2
1
2
3
10
65-86
29
9
Сибирь
27
7
2
4
2
1
11
61-77
29
10
Амур
26
9
0
1
4
2
10
56-70
26
11
Барыс
28
4
1
3
2
5
13
67-89
23
12
Адмирал
24
3
2
1
2
2
14
50-74
16