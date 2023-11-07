Хоккеисту "Лады" Джозефсу понравилось изменение в правилах, которое касается вбрасываний

Нападающий отметил, что в КХЛ сложнее набирать очки, чем в чемпионате Швейцарии

МОСКВА, 7 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Изменение в хоккейных правилах, связанное с переносом стартового вбрасывания в зону соперника в случае удаления, способствует большому количеству голов. Такое мнение ТАСС высказал нападающий тольяттинской "Лады" Трой Джозефс.

Правило переноса вбрасывания было принято перед новым сезоном Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

"Меня удивило, что вбрасывания после начала периода переносятся в зону атаки в случае удаления одной из команд. Это правило способствует большому количеству голов, - сказал Джозефс. - Для меня это правило интересное, это здорово. Это один из способов повести в счете, некоторым ребятам у нас такое правило также нравится".

До перехода в "Ладу" Джозефс играл в чемпионате Швейцарии, который считается одним из сильнейших в Европе. "Думаю, в КХЛ немного другая игра по сравнению со швейцарской лигой. В КХЛ площадки более маленькие, в Швейцарии же их размер ближе к стандартным. Там больше пространства и нужно больше физических сил. Приехав в КХЛ, я понял, что надо иметь хорошее здоровье. Здесь больше давления, сложнее набирать очки", - подчеркнул канадец.