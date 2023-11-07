Гафин считает, что "Динамо" потеряло много очков в 14 турах РПЛ

Столичный клуб занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России

СОЧИ, 7 ноября. /ТАСС/. Футболисты московского "Динамо" местами показывают симпатичную игру, но им нужно обязательно научиться добиваться результата. Такое мнение ТАСС высказал член совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин.

После 14 туров "Динамо" занимает пятое место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 22 очков.

"В целом можно сказать, что местами очень симпатичная игра, которая позволяет нам побеждать все команды Российской премьер-лиги, - сказал Гафин. - Но при этом нам нужно обязательно научиться завоевывать нужный результат. У нас этого нет. Мы потеряли, к сожалению, много очков за 14 туров".

6 ноября "Динамо" на выезде сыграло вничью с "Сочи" (3:3) в матче 14-го тура РПЛ. Защитник Фабиан Бальбуэна пропустил встречу. "Да, Фабиана отпустили на родину. Хочется поздравить его с рождением двух дочерей. Что касается неоптимальной пары защитников, наверное, это так, но это все равно не может быть оправданием тому, что с нами произошло во втором тайме матча с "Сочи", - отметил Гафин.

В следующем туре бело-голубые дома сыграют с "Оренбургом" 12 ноября.