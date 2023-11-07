В Международной лиге клубного биатлона заявили об отсутствии политизированности турнира

Идея заключалась в создании лиги, которая минимально бы зависела от политической конъюнктуры, подчеркнул Евгений Чмиль

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Международная лига клубного биатлона была спроектирована как соревнование, лишенное политизированности. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил генеральный директор Белорусского клуба биатлона Евгений Чмиль.

"Идея, которую мы заложили, лишена политизированности, - сказал Чмиль. - Идея - создать лигу, которая минимально бы зависела от политической конъюнктуры. Это будут чисто спортивные соревнования".

"Будут приглашаться все аполитичные спортсмены, вне зависимости от национальной принадлежности, - сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев. - В соревнованиях должны участвовать только здоровые спортсмены, никаких терапевтических исключений. Абсурд, когда все больные обыгрывают здоровых".

18 и 19 ноября в Ханты-Мансийске пройдет первый Кубок Международной лиги клубного биатлона. Учредителями лиги стали Региональный клуб биатлона Московской области и Белорусский клуб биатлона, основная цель организации - проведение альтернативных Международному союзу биатлонистов (IBU) соревнований. Поскольку клубы не входят в IBU и в Союз биатлонистов России, деятельность лиги не попадает под их юрисдикцию.

В марте 2022 года IBU из-за ситуации на Украине отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях. Членство федераций биатлона России и Белоруссии в IBU было приостановлено. IBU после мартовской рекомендации МОК о допуске россиян в нейтральном статусе заявил, что пока не собирается рассматривать вариант возвращения российских и белорусских спортсменов на свои соревнования даже на предложенных условиях.