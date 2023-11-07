7 ноября, 08:56
Мировой хоккей

Буре отметил, что российские хоккеисты сохраняют связи с иностранными игроками

Специальный представитель Федерации хоккея России по международным делам отметил, что человеческие отношения никуда не делись

МОСКВА, 7 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российские хоккеисты поддерживают человеческие отношения с игроками из-за рубежа. Об этом в интервью ТАСС рассказал специальный представитель Федерации хоккея России по международным делам, член совета Международной федерации хоккея Павел Буре.

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"С иностранцами общаться сложнее, потому что я сейчас особо не езжу за границу. Списываемся, когда дни рождения или что-то такое, - сказал Буре. - Человеческие отношения никуда не делись, связи остаются. Просто раньше мы делали много благотворительных матчей у нас в России, приглашали звезд-энхаэловцев. Отмечали 40 лет Суперсерии 1972 года. Привозили всех, кто остался жив, из тех, кто играл".

В качестве игрока Буре выступал в Национальной хоккейной лиге, был финалистом Кубка Стэнли, становился лучшим снайпером регулярного чемпионата. 

Теги:
Буре, Павел Владимирович
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