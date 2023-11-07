Буре назвал хорошими шансы Овечкина обойти Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ

На счету российского нападающего 824 шайбы в регулярных чемпионатах, у Гретцки - 894 шайбы

МОСКВА, 7 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин имеет очень хорошие шансы превзойти рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах. Такое мнение в интервью ТАСС высказал специальный представитель Федерации хоккея России по международным делам, член совета Международной федерации хоккея Павел Буре.

На счету российского нападающего 824 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ, он занимает второе место в списке лучших снайперов лиги за всю историю, уступая Гретцки (894 шайбы).

"Шансы на это очень хорошие, но когда [он побьет рекорд] - не знаю. Ему не так много голов осталось, и то, как он играет, - это все очень реально", - сказал Буре.

Финалист Кубка Стэнли 1994 года и двукратный призер Олимпийских игр рассказал об адаптации к Северной Америке после приезда туда. "Мы были одними из первых, кто туда приехал, и нам, наоборот, надо было завоевывать уважение, чтобы к нам относились соответственно. Первые ребята поехали в 1989-м, я приехал в 1991-м. Многие сумели добиться уникальных вещей в НХЛ: и рекорды установили, и их майки повесили, и вывели из обращения номера. Они попали в Зал хоккейной славы, в сотню лучших игроков НХЛ. Понятно, что этим всем хоккеисты из СССР и России завоевали уважение публики", - отметил он.

"Мне надо было просто выходить и делать свое дело. Моя работа была - забивать голы. Когда это получается, естественно, будет хорошее отношение. Нравишься ты кому или нет. Но если ты делаешь свою работу лучше всех в мире, соответственно, к тебе будут относиться с уважением", - добавил он.