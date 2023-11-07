Буре объяснил, почему в России футбол популярнее хоккея

По мнению Павла Буре, в футбол проще играть

МОСКВА, 7 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Футбол остается в России более популярным видом спорта, чем хоккей, из-за своей простоты. Такое мнение в интервью ТАСС высказал специальный представитель Федерации хоккея России по международным делам, член совета Международной федерации хоккея Павел Буре.

"Все-таки номер два", - ответил Буре на вопрос, является ли хоккей в России спортом номер один.

"Во все времена футбол и хоккей шли особняком, но футбол все же более массовый. В него проще играть. Все хоккеисты, кстати, достаточно хорошо играют в футбол. Мы во дворе, в ЦСКА, в сборной всегда играли в футбол. Ходить все умеют, бегать тоже. Взял мяч - и пожалуйста, а на коньках все-таки посложнее", - подчеркнул Буре.