Тренер по фигурному катанию Линичук заявила, что приехала из США помочь российскому спорту

Наталья Линичук подчеркнула, что всегда работала со спортсменами из России

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 1980 года в танцах на льду Наталья Линичук, долгое время тренировавшая в США, вернулась на родину, чтобы помочь российскому спорту. Об этом она сообщила журналистам.

"Я всегда работала с русскими спортсменами, - сказала Линичук. - В настоящий момент нахожусь в процессе решения организационных вопросов. Приехала, чтобы помочь российскому спорту".

В годы спортивной карьеры Линичук выступала в дуэте с Геннадием Карпоносовым. Позже они стали супругами и работали тренерами в США.

Среди учеников Линичук и Карпоносова были дуэты Оксана Грищук и Евгений Платов, Анжелика Крылова и Олег Овсянников, Ирина Лобачева и Илья Авербух, Татьяна Навка и Роман Костомаров, Албена Денкова и Максим Ставиский, Оксана Домнина и Максим Шабалин, Анна Семенович и Владимир Федоров.