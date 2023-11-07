Буре: победитель КХЛ в игре с лучшим клубом НХЛ имеет шанс на победу только в одном матче

Команды КХЛ и НХЛ встречались друг с другом три раза

МОСКВА, 7 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Победитель Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в случае проведения игры с лучшим клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) может победить в одном матче, но не в серии игр. Такое мнение в интервью ТАСС рассказал специальный представитель Федерации хоккея России по международным делам, член совета Международной федерации хоккея Павел Буре.

Команды КХЛ и НХЛ встречались друг с другом три раза. В октябре 2008 года магнитогорский "Металлург" как победитель Кубка европейских чемпионов уступил в матче за Кубок Виктории в Берне "Нью-Йорк Рейнджерс" (3:4). В октябре 2010 года петербургский СКА дома обыграл в выставочном матче "Каролину" (5:3), а "Финикс" (нынешняя "Аризона") в это же время выиграл у рижского "Динамо" в Риге со счетом 3:1.

"Зависит от формата. Если одна игра, то кто угодно может победить. Если же серия, то шансов мало. В одной игре мы чехам проиграли в финале на Олимпиаде как раз, а если брать серию, то выиграли мы", - сказал Буре.