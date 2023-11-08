Планов о проведении матчей КХЛ на стадионе футбольного "Спартака" в данный момент нет

В пресс-службе лиги сообщили, что вопрос проведения матча на футбольном стадионе обсуждался

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) обсуждала возможность проведения домашнего матча московского "Спартака" на футбольном стадионе "Открытие банк - Арена", но в данный момент таких планов нет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе КХЛ.

Ранее журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил, что "Спартак" может 12 января провести на домашнем стадионе футбольного клуба матч регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги с петербургским СКА.

"Вопрос об организации матчей хоккейного клуба "Спартак" на "Открытие банк - Арене" обсуждался, но в данный момент конкретных планов о проведении игр на данном стадионе нет", - сообщили в пресс-службе КХЛ.

В пресс-службе футбольного клуба "Спартак" ТАСС сообщили, что идея о проведении одного из матчей на стадионе существует, но "говорить о конкретике пока рано".