Турнир по фигурному катанию GSA-Trophy в Анкаре отменили из-за отказа принимающей стороны

Соревнования должны были пройти 16-19 ноября

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Второй клубный турнир по фигурному катанию Global Skating Academy - GSA-Trophy - отменен из-за отказа принимающей стороны. Об этом ТАСС сообщил один из основателей проекта, почетный вице-президент Международного союза конькобежцев Александр Лакерник.

Первые соревнования прошли в Ташкенте 27-29 октября. В них приняли участие 140 фигуристов из 21 клуба России, Казахстана, Киргизии, ОАЭ, Туркмении и Узбекистана в разных возрастных группах. Турнир в Анкаре был запланирован на 16-19 ноября.

"К сожалению, мы были вынуждены отменить соревнования GSA-Trophy в Турции, - сообщил Лакерник. - Это решение было вызвано отказом турецкой стороны от проведения турнира, а также сегодняшней неспокойной политической обстановкой в мире и в Турции в частности. Контингент наших участников - это спортсмены младшего возраста, которым мы обязаны обеспечить абсолютную безопасность. Сегодня это не представляется возможным".

"Да, мы очень ждали этих соревнований, как и их участники. Более того, именно на этом турнире мы впервые планировали включить в соревнования танцы на льду. Но, видимо, пока нужно подождать. Мы работаем над дальнейшим календарем и в скором времени анонсируем новые старты", - рассказал Лакерник.

Global Skating Academy была создана в марте нынешнего года. Идея создания организации, которой уже удалось провести несколько международных учебно-тренировочных сборов, принадлежит Лакернику.