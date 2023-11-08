Замминистра спорта Сидоркевича наградили орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени

Сидоркевич удостоен награды за "большие заслуги в развитии и популяризации дзюдо в Российской Федерации, многолетнюю добросовестную работу"

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин наградил заместителя министра спорта России Игоря Сидоркевича орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Сидоркевич был награжден за "большие заслуги в развитии и популяризации дзюдо в Российской Федерации, многолетнюю добросовестную работу".

Сидоркевичу 60 лет, он является чемпионом мира (1989, 1990) и чемпионом Европы (1990) по самбо, заслуженным мастером спорта СССР и заслуженным тренером России. В августе 2018 года Сидоркевич был назначен на должность заместителя министра спорта РФ. В октябре 2020 года его награди орденом Почета.