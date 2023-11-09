Первые зимние игры "Дети Приморья" объединят 1,5 тыс. участников

В программу соревнований вошли керлинг, лыжные гонки, сноуборд, горнолыжный спорт, фигурное катание, шорт-трек, хоккей и фиджитал-хоккей

ВЛАДИВОСТОК, 9 ноября. /ТАСС/. Участниками первых зимних Международных игр "Дети Приморья" станут более 1,5 тыс. человек. К соревнованиям приглашены участники из Белоруссии, Китая, Монголии, Узбекистана и Корейской Народно-Демократической Республики, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Первые зимние Международные спортивные игры "Дети Приморья" пройдут по инициативе губернатора края Олег Кожемяко для привлечения детей и молодежи к систематическим занятиям физической культурой и спортом, выявления сильнейших спортсменов, развития детско-юношеского спорта и укрепления дружественных связей и спортивного сотрудничества между регионами России и другими государствами. Соревнования запланированы на период с 18 по 23 февраля. В них примут участие около 1 тыс. спортсменов от 10 до 16 лет. Помимо спортсменов в играх будут участвовать порядка 200 спортивных судей и более 300 волонтеров - всего свыше 1,5 тыс. человек", - говорится в сообщении.

В программу игр вошли восемь видов спорта: керлинг, лыжные гонки, сноуборд, горнолыжный спорт, фигурное катание, шорт-трек, хоккей, фиджитал-хоккей. "В играх будут участвовать команды муниципальных образований Приморского края, субъектов Дальнего Востока и новых территорий России. Также приглашения на участие спортсменов отправлены в Республику Беларусь, Китай, Монголию , Узбекистан и Корейскую Народно-Демократическую Республику", - цитируют в пресс-службе руководителя мероприятия Эльмира Валитова.

Спортивная инфраструктура готовится к проведению международных стартов. До начала игр пройдет еще одно событие - эстафета флага первых зимних Международных спортивных игр "Дети Приморья". С 1 декабря по 15 января главный символ мероприятия побывает на территории муниципальных образований Приморского края, регионов России и стран-участниц.

Первые летние международные спортивные игры "Дети Приморья" организовали в 2023 году, в них приняли участие более 1,5 тыс. спортсменов из 34 муниципалитетов региона, Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей, Белоруссии и Китая. Юные спортсмены соревновались в 11 видах спорта, разыграв 84 комплекта медалей. 163 награды различного достоинства завоевали приморцы.