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Мировой хоккей

Шведским хоккеистам запретили носить форму с символикой страны из-за теракта в Брюсселе

16 октября в Брюсселе были застрелены два болельщика сборной Швеции по футболу

ТАСС, 9 ноября. Федерация хоккея Швеции запретила игрокам национальных сборных носить одежду в зарубежных поездках с изображением символики страны. Об этом сообщил начальник службы безопасности организации Аббе Терслефф, комментарий которого приводит газета VG.

"Мы не должны носить официальную одежду национальной сборной в зарубежных поездках, и это относится ко всем нашим командам. Однако мы можем использовать ее в автобусе и отелях", - сказал Терслефф.

16 октября в Брюсселе были застрелены два болельщика сборной Швеции по футболу. Матч отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года между шведами и бельгийцами, проходивший в тот же день в столице Бельгии, был прерван в перерыве и не был доигран. Обе сборные получили по одному очку.

Позднее стало известно, что шведских лыжников попросили отказаться от одежды с национальной символикой. Спортсмены будут носить гражданскую одежду во время переездов между местами проведения соревнований. 

© Информационное агентство ТАСС
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