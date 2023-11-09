"Спартак" обыграл "Нефтехимик" и вернулся на первое место в таблице КХЛ

ТАСС, 9 ноября. Московский "Спартак" со счетом 4:1 обыграл нижнекамский "Нефтехимик" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Нижнекамске.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Николай Голдобин (14-я минута), Александр Пашин (25), Ансель Галимов (43) и Павел Порядин (58). У проигравших отличился Дмитрий Соколов (53).
"Спартак" набрал 42 очка после 29 матчей и вернулся на первое место в Западной конференции и общей таблице КХЛ. Также 42 очка в активе московского "Динамо", которое провело на игру меньше. Красно-белые располагаются выше благодаря большему количеству побед в основное время. "Нефтехимик" с 29 очками в 28 матчах располагается на 8-й строчке в Восточной конференции.
Лидером Восточной конференции стала тольяттинская "Лада", которая в четверг со счетом 3:2 обыграла казанский "Ак Барс". "Лада" набрала 39 очков после 30 игр.
11 ноября "Лада" и "Спартак" сыграют между собой в Тольятти. "Нефтехимик" в тот же день в Санкт-Петербурге сыграет с местным СКА.
1
Спартак
29
19
1
0
0
2
7
106-76
42
2
Динамо М
28
15
4
1
1
1
6
88-61
42
3
Торпедо
28
15
2
0
1
1
9
84-65
36
4
Локомотив
27
15
1
0
1
1
9
69-56
34
5
ЦСКА
27
11
2
1
0
2
11
82-61
30
6
Северсталь
26
11
0
2
2
2
9
88-75
30
7
Динамо Мн
25
7
4
1
2
2
9
70-66
28
8
СКА
26
12
0
1
0
0
13
73-61
26
9
Сочи
27
10
1
1
0
2
13
72-98
26
10
Куньлунь РС
32
3
2
4
2
3
18
65-110
23
11
Витязь
28
3
2
2
2
2
17
50-100
18
1
Лада
30
15
1
1
0
5
8
75-69
39
2
Металлург
29
14
2
1
2
2
8
91-79
38
3
Ак Барс
28
13
5
0
0
2
8
86-66
38
4
Салават Юлаев
28
16
1
0
0
1
10
79-52
35
5
Авангард
27
10
5
1
0
3
8
74-73
35
6
Трактор
28
11
4
1
0
2
10
73-60
34
7
Автомобилист
30
11
3
1
3
1
11
67-65
34
8
Нефтехимик
28
9
2
1
2
3
11
66-90
29
9
Сибирь
28
7
2
4
2
1
12
64-83
29
10
Амур
27
10
0
1
4
2
10
61-71
28
11
Барыс
29
4
1
3
2
5
14
67-92
23
12
Адмирал
25
4
2
1
2
2
14
55-76
18