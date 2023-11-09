9 ноября, 18:11
КХЛ

"Спартак" обыграл "Нефтехимик" и вернулся на первое место в таблице КХЛ

Спартаковцы опережают московское "Динамо" по наибольшему числу побед в основное время

ТАСС, 9 ноября. Московский "Спартак" со счетом 4:1 обыграл нижнекамский "Нефтехимик" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Нижнекамске.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Николай Голдобин (14-я минута), Александр Пашин (25), Ансель Галимов (43) и Павел Порядин (58). У проигравших отличился Дмитрий Соколов (53).

"Спартак" набрал 42 очка после 29 матчей и вернулся на первое место в Западной конференции и общей таблице КХЛ. Также 42 очка в активе московского "Динамо", которое провело на игру меньше. Красно-белые располагаются выше благодаря большему количеству побед в основное время. "Нефтехимик" с 29 очками в 28 матчах располагается на 8-й строчке в Восточной конференции.

Лидером Восточной конференции стала тольяттинская "Лада", которая в четверг со счетом 3:2 обыграла казанский "Ак Барс". "Лада" набрала 39 очков после 30 игр.

11 ноября "Лада" и "Спартак" сыграют между собой в Тольятти. "Нефтехимик" в тот же день в Санкт-Петербурге сыграет с местным СКА.

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция

1

Спартак

29

19

1

0

0

2

7

106-76

42

2

Динамо М

28

15

4

1

1

1

6

88-61

42

3

Торпедо

28

15

2

0

1

1

9

84-65

36

4

Локомотив

27

15

1

0

1

1

9

69-56

34

5

ЦСКА

27

11

2

1

0

2

11

82-61

30

6

Северсталь

26

11

0

2

2

2

9

88-75

30

7

Динамо Мн

25

7

4

1

2

2

9

70-66

28

8

СКА

26

12

0

1

0

0

13

73-61

26

9

Сочи

27

10

1

1

0

2

13

72-98

26

10

Куньлунь РС

32

3

2

4

2

3

18

65-110

23

11

Витязь

28

3

2

2

2

2

17

50-100

18

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Восточная конференция

1

Лада

30

15

1

1

0

5

8

75-69

39

2

Металлург

29

14

2

1

2

2

8

91-79

38

3

Ак Барс

28

13

5

0

0

2

8

86-66

38

4

Салават Юлаев

28

16

1

0

0

1

10

79-52

35

5

Авангард

27

10

5

1

0

3

8

74-73

35

6

Трактор

28

11

4

1

0

2

10

73-60

34

7

Автомобилист

30

11

3

1

3

1

11

67-65

34

8

Нефтехимик

28

9

2

1

2

3

11

66-90

29

9

Сибирь

28

7

2

4

2

1

12

64-83

29

10

Амур

27

10

0

1

4

2

10

61-71

28

11

Барыс

29

4

1

3

2

5

14

67-92

23

12

Адмирал

25

4

2

1

2

2

14

55-76

18

  

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КХЛ
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