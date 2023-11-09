"Спартак" обыграл "Нефтехимик" и вернулся на первое место в таблице КХЛ

Спартаковцы опережают московское "Динамо" по наибольшему числу побед в основное время

ТАСС, 9 ноября. Московский "Спартак" со счетом 4:1 обыграл нижнекамский "Нефтехимик" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Нижнекамске.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Николай Голдобин (14-я минута), Александр Пашин (25), Ансель Галимов (43) и Павел Порядин (58). У проигравших отличился Дмитрий Соколов (53).

"Спартак" набрал 42 очка после 29 матчей и вернулся на первое место в Западной конференции и общей таблице КХЛ. Также 42 очка в активе московского "Динамо", которое провело на игру меньше. Красно-белые располагаются выше благодаря большему количеству побед в основное время. "Нефтехимик" с 29 очками в 28 матчах располагается на 8-й строчке в Восточной конференции.

Лидером Восточной конференции стала тольяттинская "Лада", которая в четверг со счетом 3:2 обыграла казанский "Ак Барс". "Лада" набрала 39 очков после 30 игр.

11 ноября "Лада" и "Спартак" сыграют между собой в Тольятти. "Нефтехимик" в тот же день в Санкт-Петербурге сыграет с местным СКА.

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 Спартак 29 19 1 0 0 2 7 106-76 42 2 Динамо М 28 15 4 1 1 1 6 88-61 42 3 Торпедо 28 15 2 0 1 1 9 84-65 36 4 Локомотив 27 15 1 0 1 1 9 69-56 34 5 ЦСКА 27 11 2 1 0 2 11 82-61 30 6 Северсталь 26 11 0 2 2 2 9 88-75 30 7 Динамо Мн 25 7 4 1 2 2 9 70-66 28 8 СКА 26 12 0 1 0 0 13 73-61 26 9 Сочи 27 10 1 1 0 2 13 72-98 26 10 Куньлунь РС 32 3 2 4 2 3 18 65-110 23 11 Витязь 28 3 2 2 2 2 17 50-100 18