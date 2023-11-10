Чемпионат мира по самбо стартует в Ереване

Турнир продлится до 12 ноября

ТАСС, 10 ноября. Чемпионат мира по самбо пройдет с 10 по 12 ноября в столице Армении, в турнире примут участие представители 65 стран. Самбисты из России, Белоруссии, Франции, а также команда беженцев выступят в нейтральном статусе. Соревнования пройдут на коврах спортивно-концертного комплекса имени Карена Демирчяна, известного также как "Демирчян-Арена".

Принцип формирования состава российской сборной на крупнейшие старты года остается неизменным - на мировом чемпионате выступают победители национального первенства, на европейском - серебряные призеры. Сборную России по спортивному самбо в Ереване представят Саян Хертек (весовая категория до 58 кг), Владимир Леонтьев (до 64 кг), Рамед Гукев (до 71 кг), Егор Сухопаров (до 79 кг), Аслан Курбанов (до 88 кг), Антон Коновалов (до 98 кг) и один из самых титулованных самбистов современности тяжеловес Артем Осипенко (свыше 98 кг).

В составе женской сборной выступят Юлия Молчанова (до 50 кг), Эльмира Кахраманова (до 54 кг), Светлана Уварова (до 59 кг), Милена Хилова (до 65 кг), Ксения Задворнова (до 72 кг), Дарья Речкалова (до 80 кг) и Жанара Кусанова (свыше 80 кг). В состав сборной по боевому самбо вошли Мухтар Гамзаев (до 58 кг), Шейх-Мансур Хабибулаев (до 64 кг), Рустам Талдиев (до 71 кг), Загид Гайдаров (до 79 кг), Саид Саидов (до 88 кг), Абдулрахим Джаватханов (до 98 кг) и Михаил Кашурников (свыше 98 кг).

Чемпионат мира в Ереване пройдет в год 85-летия самбо, в связи с этим в рамках турнира запланирован комплекс праздничных мероприятий. В различных городах Армении будут установлены экраны, на которых будет транслироваться турнир. Специальными медалями во время турнира будут награждены выдающиеся самбисты мира. От России специальный приз получит семикратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы, пятикратный обладатель Кубка мира, многократный победитель международных и национальных турниров по самбо Раис Рахматуллин. Также Рахматуллин является заслуженным мастером спорта России по самбо, кавалером медали ордена "За заслуги перед отечеством" II степени.

Самбистам, завоевавшим медали чемпионата мира, будут вручены значки Международной федерации самбо из золота, серебра и бронзы. Призовой фонд соревнований составит $231 тыс., победители турнира получат по $4 тыс., серебряные призеры - по $3 тыс., бронзовые - по $2 тыс.