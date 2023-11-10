10 ноября, 05:46
Фигурное катание

СМИ: CAS вынесет вердикт по делу фигуристки Валиевой в начале 2024 года

Повторные слушания в суде проходят 9 и 10 ноября

ТАСС, 10 ноября. Спортивный арбитражный суд (CAS) вынесет вердикт по делу о положительной допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой в начале 2024 года. Об этом сообщает портал USA Today.

Слушания по делу Валиевой в CAS проходили с 26 по 28 сентября. Суд решил возобновить слушания 9 и 10 ноября из-за необходимости подготовки дополнительной документации. 9 ноября Валиева была повторно опрошена арбитрами CAS.

"Ожидается, что окончательное решение коллегии CAS будет вынесено в ближайшие несколько месяцев, возможно, в декабре, но гораздо более вероятно - после праздников в начале 2024 года", - говорится в материале журналистки портала Кристи Бреннан.

17-летняя Валиева подозревается в употреблении запрещенного препарата триметазидина. Он был обнаружен в пробе от 25 декабря 2021 года, результат проверки которой был обнародован только в феврале 2022 года во время Олимпийских игр в Пекине. На тот момент фигуристка уже завоевала олимпийское золото в командном турнире. 

Теги:
Фигурное катание
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