10 ноября, 07:58
Летние олимпийские виды спорта

Предолимпийский чемпионат России по спортивной гимнастике пройдет в марте в Сочи

Валентина Родионенко отметила, что вопрос о месте проведения Кубка России пока остается открытым

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Сочи станет местом проведения чемпионата России по спортивной гимнастике в 2024 году. Об этом ТАСС сообщила член президиума Федерации спортивной гимнастики России Валентина Родионенко.

"Президиум федерации утвердил Сочи местом проведения в марте 2024 года чемпионата России по спортивной гимнастике, - сказала Родионенко. - Вопрос, где состоится Кубок России, пока остается открытым".

Планируется, что чемпионат страны пройдет в Сочи с 11 по 18 марта.

Мужской и женский чемпионаты Европы по спортивной гимнастике пройдут в конце апреля и начале мая в итальянском Римини, с 27 июля по 5 августа в Париже состоится олимпийский гимнастический турнир. Российские гимнасты из-за отстранения от международных стартов пока не решили задачу отбора на Игры-2024.

В 2023 году чемпионат страны по спортивной гимнастике проходил в Казани, Кубок России - в Сочи. 

Теги:
Летние олимпийские виды спорта
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