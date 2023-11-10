Делегация Российского студенческого спортивного союза планирует поехать на ассамблею FISU

В рамках мероприятия состоятся выборы руководства Международной федерации университетского спорта

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Делегация Российского студенческого спортивного союза (РССС) планирует принять участие в работе выборной генеральной ассамблеи Международной федерации университетского спорта (FISU), которая пройдет с 17 по 18 ноября в швейцарской Женеве. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь РССС Дмитрий Киселев.

"Делегация Российского студенческого спортивного союза, возглавляемая президентом Сергеем Сейрановым, планирует принять участие в генеральной ассамблее FISU", - сказал Киселев.

В рамках генассамблеи состоятся выборы руководства Международной федерации университетского спорта. Российский студенческий спортивный союз ранее выдвинул министра спорта Республики Татарстан Владимира Леонова на пост вице-президента FISU. Кандидатура Олега Матыцина, избранного главой Международной федерации университетского спорта в ноябре 2019 года на четырехлетний срок, предложена президиуму FISU в качестве почетного президента организации.

Матыцин временно приостановил деятельность на посту президента FISU 23 марта 2021 года после того, как Спортивный арбитражный суд (CAS) запретил высокопоставленным российским чиновникам возглавлять спортивные федерации до 16 декабря 2022 года. Обязанности главы FISU исполнял швейцарец Леонц Эдер.

17 декабря 2022 года Матыцин временно возложил полномочия по руководству FISU на Эдера в соответствии с уставом организации. Тогда же он сообщил журналистам, что в любой момент может вернуться к выполнению обязанностей президента и у него нет ограничений по участию в мероприятиях FISU.

Матыцин возглавил FISU в 2015 году, в 2019 году он был переизбран на второй четырехлетний срок, в январе 2020 года был назначен на пост министра спорта РФ.