Фигуристка Кадырова рассказала, что тренирует тройной аксель

Спортсменка на четвертом этапе юниорского Гран-при заняла третье место

КАЗАНЬ, 10 ноября. /ТАСС/. Бронзовый призер этапа юниорского Гран-при России по фигурному катанию Риана Кадырова смогла выполнить тройной аксель на тренировке и собирается усложнить этим прыжком свою программу. Об этом она рассказала журналистам.

"Я очень была рада, даже заплакала, когда узнала, что на пьедестале буду. Очень помогает публика, поддерживает, мне очень понравилось, волнение от этого меньше становится, - сказала Кадырова. - Я тренируюсь на этом льду".

Кадырова заняла третье место, набрав по сумме двух программ 194,74 балла.

Спортсменка тренируется на этом же катке, ее сестрой является Ясмина Кадырова, выступающая в парном катании. "Сама в парное катание не хочу, мне не очень нравится, есть небольшой страх, - сказала фигуристка. - Сестра пожелала мне удачи, виделась сегодня. Дальше в планах - усложнять программы, работать над более чистыми прыжками. Мы учим тройной аксель, уже выезжала его".