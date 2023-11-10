10 ноября, 13:12
Фигурное катание

Фигуристка Кадырова рассказала, что тренирует тройной аксель

Спортсменка на четвертом этапе юниорского Гран-при заняла третье место

КАЗАНЬ, 10 ноября. /ТАСС/. Бронзовый призер этапа юниорского Гран-при России по фигурному катанию Риана Кадырова смогла выполнить тройной аксель на тренировке и собирается усложнить этим прыжком свою программу. Об этом она рассказала журналистам.

"Я очень была рада, даже заплакала, когда узнала, что на пьедестале буду. Очень помогает публика, поддерживает, мне очень понравилось, волнение от этого меньше становится, - сказала Кадырова. - Я тренируюсь на этом льду".

Кадырова заняла третье место, набрав по сумме двух программ 194,74 балла.

Спортсменка тренируется на этом же катке, ее сестрой является Ясмина Кадырова, выступающая в парном катании. "Сама в парное катание не хочу, мне не очень нравится, есть небольшой страх, - сказала фигуристка. - Сестра пожелала мне удачи, виделась сегодня. Дальше в планах - усложнять программы, работать над более чистыми прыжками. Мы учим тройной аксель, уже выезжала его". 

Теги:
Фигурное катание
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация