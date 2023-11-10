10 ноября, 14:10
Итоговый турнир ATP

Ольховский считает, что Рублев и Медведев могут выйти в полуфинал Итогового турнира ATP

Россияне сыграют в группе вместе с испанцем Карлосом Алькарасом и представителем Германии Александром Зверевым

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Россияне Андрей Рублев и Даниил Медведев могут выйти из группы на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Такое мнение ТАСС высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

Медведев и Рублев сыграют в группе вместе с испанцем Карлосом Алькарасом и представителем Германии Александром Зверевым. В другой группе сыграют серб Новак Джокович, итальянец Янник Синнер, грек Стефанос Циципас и датчанин Хольгер Руне

"Тяжелая группа, но на таком турнире все умеют играть, по-другому быть не могло, - сказал Ольховский. - Я думаю, что наши теннисисты могут вдвоем выйти из группы, обыграть своих соперников, но пока непонятно, кто в каком состоянии подошел к турниру. Наверное, нам было бы лучше, чтобы Медведев и Рублев играли в разных группах, так шансы на то, что оба выйдут, были бы больше, но и так они остаются. В другой группе есть Джокович, он явный фаворит всего турнира, однако ему тоже придется постараться для выхода в полуфинал".

Итоговый турнир ATP пройдет с 12 по 19 ноября в итальянском Турине. Для попадания на Итоговый турнир ATP нужно занять место в восьмерке лучших в чемпионской гонке. Действующим победителем является Джокович, из россиян турнир выигрывали Николай Давыденко (2009) и Медведев (2020). 

Теги:
Джокович, НовакИтоговый турнир ATPМедведев, Даниил СергеевичРублев, Андрей Андреевич
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