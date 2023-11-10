Курашов рассказал, что российские фристайлисты носят форму отечественного производителя

В Закарпатье обнаружен цех, где производились куртки итальянского бренда Vist с символикой России для сборных страны по лыжному спорту

МОСКВА, 10 ноября. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Российские фристайлисты носят одежду, сделанную отечественным производителем Stayer. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации фристайла России Алексей Курашов.

"Нам одежду Vist не делает, это экипировщик горнолыжного спорта, к нам это не относится. Мы давно работаем с отечественным производителем, компанией Stayer. Материалы и фурнитура - это берется за рубежом, но шьют в России по нашим моделям и технологиям, и мы всем довольны", - сказал Курашов.

Ранее глава Закарпатской областной администрации Виктор Микита сообщил в своем Telegram-канале, что в Закарпатье обнаружен цех, где производились куртки итальянского бренда Vist с символикой России для сборных страны по лыжному спорту.