10 ноября, 16:14
Зимние олимпийские виды спорта

Курашов рассказал, что российские фристайлисты носят форму отечественного производителя

В Закарпатье обнаружен цех, где производились куртки итальянского бренда Vist с символикой России для сборных страны по лыжному спорту

МОСКВА, 10 ноября. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Российские фристайлисты носят одежду, сделанную отечественным производителем Stayer. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации фристайла России Алексей Курашов.

"Нам одежду Vist не делает, это экипировщик горнолыжного спорта, к нам это не относится. Мы давно работаем с отечественным производителем, компанией Stayer. Материалы и фурнитура - это берется за рубежом, но шьют в России по нашим моделям и технологиям, и мы всем довольны", - сказал Курашов.

Ранее глава Закарпатской областной администрации Виктор Микита сообщил в своем Telegram-канале, что в Закарпатье обнаружен цех, где производились куртки итальянского бренда Vist с символикой России для сборных страны по лыжному спорту. 

Теги:
УкраинаРоссияЗимние олимпийские виды спорта
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