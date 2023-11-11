Винер прокомментировала критерии FIG, отметив свое заявление на совете по спорту в октябре

Винер заявила, что свою позицию о неприемлемости выступления в нейтральном статусе выразила еще на заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер не видит смысла давать дополнительную оценку критериям допуска россиян на международные соревнования, выработанных Международной федерацией гимнастики (FIG). Как сообщила Винер ТАСС, свою позицию о неприемлемости выступления в нейтральном статусе она выразила еще в октябре на заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.

"Я все сказала на совете по спорту. Ничего нового добавить не могу", - ответила Винер на просьбу дать оценку опубликованным в пятницу на сайте FIG критериям допуска российских и белорусских спортсменов на международные турниры.

Винер 19 октября на заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта, которое проходило в рамках форума "Россия - спортивная держава" в Перми, заявила, что выступление на Олимпийских играх в нейтральном статусе, без флага и гимна является позором.

Согласно критериям FIG, до международных соревнований будут допущены только индивидуальные атлеты. При этом представителям стран будет запрещено использование национальной символики, а также символики национальных федераций и олимпийских комитетов стран. До участия в соревнованиях могут быть допущены только те атлеты, которые не высказывались в поддержку спецоперации на Украине (в том числе не выражали одобрение военных действий России в социальных сетях посредством репостов или пересланных сообщений) и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности.

Кроме спортсменов до участия в соревнованиях могут быть допущены главы делегаций, тренеры, врачи и физиотерапевты. Российские или белорусские государственные служащие и официальные лица не могут быть приглашены или аккредитованы на любые мероприятия под эгидой FIG, а также не могут быть заявлены в качестве вспомогательного персонала. Для получения статуса индивидуального нейтрального спортсмена атлет должен подать платную заявку в FIG. Оплата рассмотрения заявки ложится полностью на плечи атлета. FIG примет решение о допуске в течение 30 дней. В случае несогласия с решением заинтересованная национальная федерация имеет право в течение 10 дней обжаловать решение FIG в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.