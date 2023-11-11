11 ноября, 09:40
Фигурное катание

Щербакова представила номер под музыку из фильма "17 мгновений весны" на "Битве школ"

Альберт Стародубцев/ ТАСС
© Альберт Стародубцев/ ТАСС

Впервые этот номер был показан в марте на турнире шоу-программ в Москве

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова представила номер под музыку из художественного фильма "Семнадцать мгновений весны" в рамках детских соревнований "Битва школ" в Москве. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Впервые этот номер был показан олимпийской чемпионкой в марте на турнире шоу-программ в Москве, когда она заняла третье место. Тогда же Щербакова заметила, что на номер ее вдохновила сцена встречи Штирлица с женой в кафе,

"Хотела бы я работать в разведке? Никогда не задумывалась об этом", - сказала Щербакова ТАСС после выступления в субботу.

Щербаковой 19 лет, она является обладательницей золотой награды Олимпиады 2022 года в личном турнире, в ее активе также победы на чемпионате мира (2021) и командном мировом первенстве (2021), две серебряные награды чемпионатов Европы (2020, 2022).

11 ноября на малой арене спортивного комплекса ЦСКА проходит третий этап Кубка Московского спорта по фигурному катанию сезона 2023/24 - командных юношеских соревнований среди спортсменов от 6 до 12 лет, организованных департаментом спорта города Москвы в рамках празднования столетия Московского спорта.

В субботу в рамках третьего этапа соревнуются воспитанники академии "Ангелы Плющенко", а также школ "Армия фигурного катания", "Алмазный лед", "Арена Плей", "Будущее", "Будь первым" и "Снежные барсы". 

Теги:
Фигурное катание
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