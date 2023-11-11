Борец Садулаев планирует восстановиться после травмы к турниру имени Ярыгина

Спортсмен отметил, что рассчитывает отобраться на Олимпийские игры

КЕМЕРОВО, 11 ноября. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев рассчитывает принять участие в турнире имени Ивана Ярыгина в январе 2024 года. Об этом он рассказал ТАСС.

"Чувствую себя очень хорошо. Восстановление проходит лучше, чем я ожидал. В тренировках участвую, но нагрузку на шею не даю", - сказал Садулаев во время юношеского турнира по греко-римской борьбе "Сила традиций" в Кемерове.

По его ощущениям, он сможет принять участие в Кубке Ивана Ярыгина, который пройдет в Красноярске в январе 2024 года. После этого он рассчитывает отобраться в олимпийскую сборную.

18 сентября Садулаев не смог завершить полуфинальную схватку на чемпионате мира в Белграде из-за травмы шеи. 19 сентября Садулаев мог побороться за бронзу турнира, которая гарантировала бы ему получение олимпийской лицензии, но по рекомендации врача снялся с чемпионата мира. 22 сентября он был прооперирован в Москве.

Международный юношеский турнир по греко-римской борьбе "Сила традиций" проходит с 10 по 11 ноября в Кемерове, организаторами соревнований выступает правительство Кемеровской области и Новосибирский региональный общественный фонд "Карелин Фонд". Соревнования посвящены 35-летию Олимпийских игр в Сеуле. В честь этого в Кемерово приехали ряд чемпионов той Олимпиады, а также чемпионы миры и олимпийские чемпионы последних лет.