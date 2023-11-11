11 ноября, 12:47
Фигурное катание

Плющенко считает, что в России надо создать клубные турниры по фигурному катанию

Евгений Плющенко. Сергей Бобылев/ ТАСС
Евгений Плющенко
© Сергей Бобылев/ ТАСС

В прошлом сезоне Федерация фигурного катания на коньках России организовала командный турнир, в которым приняли участие подопечные Евгения Плющенко, Этери Тутберидзе и Алексея Мишина

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко считает, что в России надо проводить соревнования между клубами и спортивными школами на взрослом уровне. Такое мнение Плющенко высказал журналистам.

"В мое время было много соревнований. Пять лет назад мы с Антоном Абдурахмановым (президентом Федерации фигурного катания на коньках Москвы - прим. ТАСС) встречались и говорили о том, чтобы сделать клубные соревнования. Я бы сделал такие соревнования и по взрослым, но мы к этому придем. Есть и государственные школы, и частные, они развиваются, это правильный путь".

В сезоне-2022/23 Федерация фигурного катания на коньках России организовала командный турнир, в которым приняли участие подопечные Плющенко, Этери Тутберидзе и Алексея Мишина.

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев принял решение отстранить российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине. 

Теги:
Фигурное катаниеПлющенко, Евгений Викторович
© Информационное агентство ТАСС
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