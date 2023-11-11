Плющенко рассказал, почему решил сократить до минимума общение с журналистами

Олимпийский чемпион отметил, что переосмыслил многие вещи

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Олимпийскому чемпиону и тренеру Евгению Плющенко перестало быть интересным обсуждение с журналистами людей из мира фигурного катания, поэтому он решил свести до минимума общение со СМИ. Об этом Плющенко сообщил журналистам во время "Битвы школ" в Москве.

"Я переосмыслил многие вещи, - сказал Плющенко, отвечая на вопрос, почему он резко уменьшил свое общение с прессой. - И мне неинтересно кого-то обсуждать. Я выбрал этот путь. Почему? Это останется со мной".

11 ноября на малой арене спортивного комплекса ЦСКА проходит третий этап Кубка московского спорта по фигурному катанию сезона 2023/24 - командных юношеских соревнований среди спортсменов от 6 до 12 лет, организованных Департаментом спорта города Москвы в рамках празднования столетия московского спорта.

В субботу в рамках третьего этапа соревнуются воспитанники академии "Ангелы Плющенко", а также школ "Армия фигурного катания", "Алмазный лед", "Арена Плей", "Будущее", "Будь первым" и "Снежные барсы".

В Кубке московского спорта принимают участие команды 20 школ фигурного катания, включая воспитанников сильнейших спортивных учреждений России: школы ЦСКА, школы "Хрустальный" Этери Тутберидзе и академии фигурного катания "Ангелы Плющенко". Также за звание лучшей молодой команды борются представители 80 коммерческих организаций, занимающихся развитием фигурного катания в стране.