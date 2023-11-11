Спортивный директор "Факела" поблагодарил работников стадиона за подготовку поля

Воронежский клуб в субботу на своем поле сыграл вничью с ЦСКА со счетом 1:1

ВОРОНЕЖ, 11 ноября. /ТАСС/. Спортивный директор воронежского "Факела" Кирилл Котов поблагодарил работников домашнего стадиона команды за подготовку поля к матчу 15-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА. Об этом Котов рассказал ТАСС.

28 октября "Факел" дома победил московский "Спартак" со счетом 2:0. Перед игрой пошел сильный дождь, из-за чего сотрудникам стадиона пришлось приводить газон в порядок. 1 ноября комиссия РПЛ допустила стадион в Воронеже к проведению матча "Факел" - ЦСКА.

"Я не агроном, но хочу сказать, что поле точно лучше, чем в матче со "Спартаком". Огромное спасибо тем людям, кто готовил поле, они проделали огромную работу", - сказал Котов.

"Факел" ушел от поражения в матче с ЦСКА (1:1) благодаря голу Сергея Божина на третьей компенсированной ко второму тайму минуте. "Наша команда проявила огромную волю и желание, да и болельщики помогли, думаю, результат был закономерным, мы все-таки с ЦСКА играли", - отметил спортивный директор "Факела".

"Факел" после 15 матчей набрал 19 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре команда из Воронежа 26 ноября на выезде сыграет с казанским "Рубином".