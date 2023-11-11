11 ноября, 15:15
Фигурное катание

Тарасова отметила стойкость Валиевой, которая выступила на фоне слушаний ее дела в CAS

Камила Валиева лидирует после короткой программы на этапе Гран-при России в Казани

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Российская фигуристка Камила Валиева обладает сильным характером, что продемонстрировало ее выступление на Гран-при России в Казани, которое пришлось на следующий день после окончания слушаний ее допингового дела в Спортивном арбиражном суде (CAS). Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Валиева лидирует после короткой программы на этапе Гран-при России в Казани, набрав в субботу 81,09 балла.

"Она в хорошей спортивной форме - удачно откатала свою новую программу, сделала каждый элемент, - сказала Тарасова. - Повлияли ли на ее выступление слушания в CAS? Зрительно этого не было заметно, и это тоже очень важно - она сильная девочка. Но мы не знаем, чего ей стоит обладать такой силой".

В пятницу CAS сообщил, что завершил слушания по делу Валиевой. Решение коллегии арбитров будет вынесено в январе 2024 года.

17-летняя фигуристка подозревается в употреблении запрещенного препарата триметазидина. Он был обнаружен в пробе от 25 декабря 2021 года, результат проверки которой был обнародован только в феврале 2022 года во время Олимпийских игр в Пекине. На тот момент фигуристка уже завоевала олимпийское золото в командном турнире. 

Теги:
Фигурное катание
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