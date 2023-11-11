Футболист "Факела" Калинин оценил погодные условия на матчах в Воронеже

Перед игрой против московского ЦСКА в Воронеже стоял туман

ВОРОНЕЖ, 11 ноября. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Футболисты воронежского "Факела" привыкли играть при тумане, поэтому он бы не помешал игрокам команды в матче 15-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского ЦСКА. Такое мнение ТАСС высказал защитник "Факела" Игорь Калинин.

В субботу "Факел" сыграл вничью с ЦСКА (1:1). Перед игрой в Воронеже стоял туман. До этого 28 октября "Факел" дома победил московский "Спартак" со счетом 2:0, тогда перед матчем пошел сильный дождь, из-за чего сотрудникам стадиона пришлось приводить газон в порядок.

"Хорошо, что туман рассеялся, но даже если бы и был, нам бы он точно не мешал. Туман для нас привычное дело, мы половину матчей так играем, ничего страшного, нас бы это не смутило, осадки нам не помеха. Что касается поля, то я считаю, что оно нормальное для этой поры года, на нем спокойно можно играть", - сказал Калинин.

"Если говорить об игре, то у нас были моменты в первом тайме, мы давили весь второй [тайм], так что хорошо, что нам удалось забить. В конце ЦСКА играл по счету, так, наверное, поступила бы любая другая команда, которая к концу матча ведет 1:0", - добавил собеседник агентства.

"Факел" после 15 матчей набрал 19 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре команда из Воронежа 26 ноября на выезде сыграет с казанским "Рубином".