12 ноября, 09:53
Футбол в России

Белорусская федерация футбола определила арбитров для работы на матчах в России

Обслуживать матчи будут не более пяти человек

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Не более пяти белорусских футбольных арбитров начнут работать на матчах чемпионатов России с 2024 года. Об этом ТАСС рассказал первый заместитель председателя Белорусской федерации футбола Андрей Василевич.

26 октября председатель судейского комитета и экспертно судейской комиссии Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев сообщил журналистам, что организация подписала соглашение с Белорусской федерацией футбола об обмене арбитрами.

"Как только РФС расценит нужным пригласить наших арбитров для обслуживания матчей под своей эгидой, а это не только Российская премьер-лига, а, может быть, и Футбольная национальная лига, мы будем готовы, - сказал Василевич. - У нас есть внутренние критерии, обслуживать матчи смогут не более пяти арбитров. Это не только судьи с международным опытом, но и наши перспективные, которых мы в ближайшее время планируем привлекать к обслуживанию международных матчей. Вероятнее всего, они смогут работать в следующем году". 

Теги:
Российский футбол
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