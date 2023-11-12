Бах заявил, что Олимпиада в Париже не будет отменена из-за увеличения военных конфликтов

Глава Международного олимпийского комитета заявил, что организация не может предать основную идею спорта

ТАСС, 12 ноября. Международный олимпийский комитет (МОК) не рассматривает вариант с отменой Олимпийских игр 2024 года в Париже из-за роста числа военных конфликтов. Об этом заявил глава организации Томас Бах, комментарий которого приводит портал Inside the Games.

"У нас очень сильная геополитическая напряженность, но сказать, что мы пожертвуем Олимпийскими играми в Париже, - было бы совершенно неправильным подходом, - сказал Бах. - У нас было много войн между правительствами и странами, но спортсмены всегда принимали участие в Играх, это соответствует олимпийской миссии. Я не знаю, будет ли у мировая война, но Международный олимпийский комитет не может предать основную идею спорта".

"В настоящее время в мире насчитывается 28 войн. Наша миссия - гуманитарная миссия для спортсменов и спорта. Мы стараемся это учитывать, людям необходимо то, что их объединит", - подчеркнул он.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Вопрос об участии россиян и белорусов в соревнованиях по-прежнему не решен.