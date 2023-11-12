Во Всероссийской федерации самбо считают очень успешным выступление на чемпионате мира

Российские спортсмены на чемпионате мира в Ереване завоевали 13 золотых, 2 серебряные и 3 бронзовые награды

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Российские спортсмены очень успешно выступили на чемпионате мира по самбо в Ереване. Об этом ТАСС заявил президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев.

Российские спортсмены на чемпионате мира в Ереване завоевали 13 золотых, 2 серебряные и 3 бронзовые награды.

"Достойно выступили, очень успешно. На кого рассчитывали, те постарались, все выиграли. Нет нареканий к сборной, выступили как никогда. Сборная, что женская, что мужская, прекрасно выступили", - сказал Елисеев.

Чемпионат мира проходил с 10 по 12 ноября, российские самбисты принимали участие в турнире в нейтральном статусе.