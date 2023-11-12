12 ноября, 16:36
Фигурное катание

Фигуристы Чикмарева и Янченков назвали серебро на Гран-при одной из самых сложных медалей

Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков. Егор Алеев/ ТАСС
Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков
© Егор Алеев/ ТАСС

Спортсмены стали вторыми на этапе в Казани в соревнованиях спортивных пар

КАЗАНЬ, 12 ноября. /ТАСС/. Серебряная награда на четвертом этапе Гран-при России по фигурному катанию стала одной из самых сложных медалей в карьере пары Екатерины Чикмаревой и Матвея Янченкова. Об этом спортсмены рассказали журналистам.

Чикмарева и Янченков заняли второе место на этапе Гран-при в Казани в соревнованиях спортивных пар, набрав по сумме короткой и произвольной программ 215 баллов.

"Можно сказать, что одна из самых тяжелых медалей, усердно тренировались примерно 2,5 недели, сначала у Матвея травма, потом у меня была", - сказала Чикмарева.

"Близкие поддерживали, родные, и болельщики поддерживали только, - добавил Янченков. - Главное - не закапывать себя в землю, нужно работать, и все получится".

Пара выступит на шестом этапе Гран-при в Москве, который пройдет 25-26 ноября. 

Теги:
Фигурное катание
© Информационное агентство ТАСС
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