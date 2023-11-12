12 ноября, 16:41
ЧМ по самбо

Трошкин: российские самбисты успешно выступили на чемпионате мира, несмотря на конкуренцию

Россияне завоевали на чемпионате мира в Ереване 13 золотых, 2 серебряные и 3 бронзовые награды

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Российские спортсмены выполнили задачи на чемпионате мира по самбо в Ереване, несмотря на высокую конкуренцию. Об этом ТАСС заявил главный тренер сборной России Дмитрий Трошкин.

Российские спортсмены на чемпионате мира в Ереване завоевали 13 золотых, 2 серебряные и 3 бронзовые награды.

"Удачно для сборной России сложился чемпионат мира, - сказал Трошкин. - Считаю выступление успешным, было около 70 стран. Для непростого времени очень большое количество стран, все сильнейшие были, конкуренция была высочайшая. Но наши спортсмены справились и выполнили поставленную задачу".

Чемпионат мира проходил с 10 по 12 ноября, российские самбисты принимали участие в турнире в нейтральном статусе. 

Теги:
ЧМ по самбо
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