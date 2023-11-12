Фигуристы Осокина и Грицаенко рассказали, что будут улучшать программу к чемпионату России

Пара заняла третье место на этапе Гран-при России в Казани

КАЗАНЬ, 12 ноября. /ТАСС/. Результатов фигуристов Елизаветы Осокиной и Артема Грицаенко на четвертом этапе Гран-при России в Казани недостаточно для попадания в тройку на чемпионате России. Такое мнение они высказали журналистам.

Осокина и Грицаенко набрали 214,87 балла, отстав от Екатерины Чикмаревой и Матвея Янченкова на 0,13 балла, и заняли третье место на четвертом этапе Гран-при России.

"Таких результатов, как сейчас, для тройки мало. Будем улучшать программу, менять не будем. Страдает вторая оценка, вытягиваем за счет техники, но этого мало. Если бы прокат был чистый, могли стать вторыми", - заявил Грицаенко.

"Разберемся попозже. Для нашей подготовки в приоритете чистый прокат, потому что планы строим на весь сезон", - отметил фигурист.

Также Грицаенко прокомментировал свое столкновение с Марией Мухортовой во время разминки: "Не увидели друг друга, ехали спиной. На льду успели переговориться, все в порядке. Было некритично, дальше поехали, не стали разбираться".

Пара выступит на шестом этапе Гран-при России в Москве, который состоится 25-26 ноября.