Джокович в восьмой раз завершит сезон в качестве первой ракетки мира

Это стало известно после победы серба над датчанином Хольгером Руне на Итоговом турнире ATP

ТАСС, 13 ноября. Серб Новак Джокович обыграл датчанина Хольгера Руне в матче группового этапа Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Турнир проходит в итальянском Турине.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 6:7 (1:7), 6:3 в пользу Джоковича. В другом матче игрового дня итальянец Янник Синнер победил грека Стефаноса Циципаса (6:4, 6:4). Теннисисты провели первый матч на турнире, они выступают в Зеленой группе. Первые игры Красной группы, в которую попали россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев, пройдут в понедельник.

Благодаря победе Джокович гарантировал себе звание первого номера мирового рейтинга по окончании сезона. Сербский теннисист в восьмой раз завершит год в качестве первой ракетки мира, ему принадлежит рекорд по этому показателю. В последний раз Джоковичу удалось завершить сезон лидером рейтинга в 2021 году, тогда он превзошел достижение американца Пита Сампраса, который шесть раз заканчивал год в качестве первой ракетки мира. В 2022 году сезон на первом месте завершил испанец Карлос Алькарас.

Джоковичу 36 лет, на его счету 97 титулов ATP, в том числе 24 победы на турнирах Большого шлема - рекорд в одиночном разряде среди мужчин. Спортсмен является бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года в Пекине и обладателем Кубка Дэвиса (2010). Руне 20 лет, он является 10-й ракеткой мира. Датчанин победил на четырех турнирах ATP. Спортсмен трижды доходил до 1/4 финала турниров Большого шлема - на Открытом чемпионате Франции (2022, 2023) и Уимблдоне (2023).

Итоговый турнир ATP завершится 19 ноября, для попадания на соревнования нужно занять место в восьмерке лучших в чемпионской гонке. Действующим победителем является Джокович, из россиян турнир выигрывали Николай Давыденко (2009) и Медведев (2020).