Тарасова не согласна с решением судей засчитать фигуристке Валиевой скольжение как падение

Спортсменка заняла четвертое место на этапе Гран-при России в Казани

МОСКВА, 13 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Судьи не должны были засчитывать фигуристке Камиле Валиевой скольжение на льду как падение во время произвольной программы на этапе Гран-при России в Казани. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

"У нее было скольжение, которое судьи посчитали как падение, - сказала Тарасова. - Уже было все сказано об этом, хотя я не посчитала, что это падение, мне даже в голову такое не пришло. Если падение, то это должен быть большой съем баллов".

17-летняя фигуристка заняла четвертое место на этапе, после короткой программы она лидировала. Валиева исполнила две секвенции, хотя по правилам разрешена только одна. Также во время исполнения хореографической дорожки фигуристка села на лед в слайдинге, что арбитры расценили как падение.

Валиева является олимпийской чемпионкой в командном турнире, чемпионкой Европы. Дважды фигуристка становилась серебряным призером чемпионатов России, в финале прошлого сезона Гран-при России она стала второй. Валиевой принадлежат все мировые рекорды в женском одиночном катании: в короткой (90,45) и произвольной (185,29) программах, а также по общей сумме (272,71).