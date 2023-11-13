Матыцин: победы россиян на чемпионате мира являются подарком к 85-летию самбо

Российские спортсмены на турнире завоевали 13 золотых, 2 серебряные и 3 бронзовые медали

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Российские спортсмены показали традиционно успешный результат на чемпионате мира по самбо, их выступление стало подарком всем болельщикам к 85-летию этого вида спорта. Такое мнение высказал министр спорта РФ Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба Минспорта.

"Рад поздравить российских победителей и призеров чемпионата мира по самбо, который завершился в Ереване, - сказал Матыцин. - Наши спортсмены выступили традиционно успешно, завоевали 18 медалей, в том числе 13 золотых. Для прославленного российского самбиста Артема Осипенко эта уже десятая в карьере победа на чемпионате мира, Артем - пример для тысяч детей, занимающихся в секциях самбо в разных частях России, а особенно в его родном Брянске в новом спортивном комплексе, названном его именем. Участие наших спортсменов в турнирах мирового уровня - возможность сохранять физическую форму и демонстрировать высокие достижения".

"Победы российских самбистов на чемпионате мира - это подарок всем любителям самбо в преддверии 85-летия нашего национального вида спорта, которое будет отмечаться 16 ноября. Благодарю всех спортсменов, тренеров и Всероссийскую федерацию самбо за вклад в развитие и популяризацию вида спорта", - добавил министр.

Чемпионат мира по самбо прошел в Ереване с 10 по 12 ноября. Российские спортсмены на турнире завоевали 13 золотых, 2 серебряные и 3 бронзовые награды. Во время турнира в городах Армении прошли мероприятия, посвященные 85-летию самбо.