13 ноября, 08:13
НХЛ

Фетисов: рекорд Овечкина по голам будет самым громким событием в мировом спорте

Россиянин в регулярных чемпионатах НХЛ забросил 826 шайб, до рекорда канадца Уэйна Гретцки осталось 68 голов

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Возможный рекорд Александра Овечкина по голам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) станет самым громким событием в мировом спорте. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

Овечкин в воскресенье забросил 825-ю и 826-ю шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ, по этому показателю капитан "Вашингтона" занимает второе место, уступая канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы). Вместе с тем россиянин повторил другой рекорд канадца - по количеству шайб в пустые ворота (56).

"Я верю в Сашу, - сказал Фетисов. - Он идет к рекорду, который будет самым громкими событием не только в хоккее, но и в мировом спорте. Еще пару лет назад я бы не поверил в то, что рекорд Гретцки может быть побит, но сейчас мы видим, что у Саши есть миссия, он понимает, что это даст ему совершенно другой статус, потому что быть вторым, конечно, хорошо, но история помнит только первых".

В то же время Овечкин показал худший старт сезона в карьере: до воскресного матча в 12 играх он забил только две шайбы. "Это же спорт, не всегда все идет так, как ты хочешь. Это тот самый случай, когда великий спортсмен получает возможность преодолеть нынешние неудобства. У него колоссальный опыт, эта неудачная полоса пройдет и он будет забивать, как и прежде", - отметил собеседник агентства. 

Теги:
Овечкин, Александр МихайловичФетисов, Вячеслав АлександровичНХЛ
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