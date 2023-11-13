13 ноября, 10:13,
обновлено 13 ноября, 10:31
Кубок Первого канала

Голдобин и Порядин вошли в состав команды "Россия 25" на Кубок Первого канала

Нападающий "Спартака" Николай Голдобин. Софья Сандурская/ ТАСС
Нападающий "Спартака" Николай Голдобин
© Софья Сандурская/ ТАСС

Всего в расширенный состав вошли 52 игрока

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Нападающие московского хоккейного клуба "Спартак" Николай Голдобин и Павел Порядин вошли в расширенный состав команды "Россия 25" на Кубок Первого канала. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

Также в состав национальной команды включен их партнер по тройке в "Спартаке" Иван Морозов. Всего в расширенный состав вошли 52 игрока из 14 клубов: вратари - Даниил Исаев ("Локомотив"), Никита Серебряков, Артемий Плешков (оба - СКА), Илья Коновалов ("Динамо", Москва), Сергей Иванов ("Адмирал"); защитники - Александр Елесин, Дмитрий Симашев (оба - "Локомотив"), Никита Евсеев, Никита Лямкин (оба - "Ак Барс"), Александр Никишин, Максим Федотов, Артем Сергеев, Артем Земченок (все - СКА), Илья Карпухин, Сергей Телегин (оба - "Трактор"), Никита Смирнов ("Динамо", Минск), Богдан Конюшков ("Торпедо"), Тимофей Давыдов, Никита Седов (оба - "Северсталь"), Егор Савиков ("Спартак"), Михаил Гуляев ("Авангард"), Григорий Дронов ("Металлург"); нападающие - Никита Коростелев, Руслан Абросимов, Данил Аймурзин (все - "Северсталь"), Илья Сафонов, Никита Дыняк (оба - "Ак Барс"), Максим Шабанов, Семен Дер-Аргучинцев (оба - "Трактор"), Валентин Зыков, Захар Бардаков, Николай Поляков, Василий Глотов, Арсений Грицюк, Сергей Толчинский, Михаил Воробьев, Марат Хайруллин, Андрей Чивилев (все - СКА), Василий Атанасов, Николай Коваленко, Максим Летунов (все - "Торпедо"), Матвей Мичков ("Сочи"), Никита Гребенкин ("Металлург"), Максим Джиошвили, Дмитрий Рашевский (оба - "Динамо", Москва), Николай Голдобин, Иван Морозов, Павел Порядин (все - "Спартак"), Артем Пименов ("Салават Юлаев"), Даниил Бут ("Локомотив"), Максим Соркин, Прохор Полтапов (оба - ЦСКА).

Голдобин является лучшим бомбардиром текущего регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги, набрав 45 очков (30 шайб + 21 голевая передача) в 30 играх, и делит первое место с американцем Ридом Буше из "Авангарда" в списке лучших снайперов. В активе Порядина 31 (14+17) очко в 30 играх, Морозов в 28 встречах набрал 29 (8+21) очков.

Матчи Кубка Первого канала пройдут в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге с 14 по 17 декабря. Российская команда 14 декабря сыграет с командой Казахстана (начало - 18:30 мск), 16 декабря - с белорусами (15:00 мск), 17 декабря - с китайцами (15:00 мск). 15 декабря в рамках кубка пройдет турнир по хоккею 3х3.

Международный турнир с участием национальных сборных традиционно проводится в декабре в Москве. В последний раз матчи не в столице проходили в Санкт-Петербурге, где в 2018 году под крышей домашнего стадиона футбольного клуба "Зенит" "Газпром-Арена" был побит рекорд посещаемости хоккейных игр в России (71 381 зритель на матче Россия - Финляндия). В прошлом году российская команда заняла на турнире второе место.

Кубок Первого канала во второй раз пройдет не в рамках Евротура. После рекомендаций Международного олимпийского комитета и решения Международной федерации хоккея не допускать сборную России до чемпионата мира команды, принимавшие участие в Евротуре (Финляндии, Швеции, Чехии), объявили, что не будут играть с россиянами. 

Теги:
Кубок Первого канала по хоккею
© Информационное агентство ТАСС
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