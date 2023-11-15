"Сан-Хосе" проиграл "Флориде". Гущин набрал первое очко в сезоне НХЛ

Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу "Флориды"

ТАСС, 15 ноября. "Флорида" на выезде со счетом 5:3 обыграла "Сан-Хосе" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Райан Ломберг (13-я минута), Сэм Райнхарт (33), Картер Верхаге (51), Кевин Стенлунд (52) и Александр Барков (59). У проигравших отличились Майк Хоффман (16), Томаш Хертл (47), Люк Кунин (48). Нападающий "Сан-Хосе" Даниил Гущин сыграл первый матч за команду НХЛ в сезоне и отметился результативной передачей.

"Сан-Хосе" потерпел третье поражение подряд. "Флорида" продлила победную серию, теперь на счету команды пять побед подряд.

"Сан-Хосе" занимает последнее, восьмое место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, на счету команды 5 очков в 16 матчах. "Флорида" идет второй в Атлантическом дивизионе с 21 очком в 15 матчах. В следующем матче "Сан-Хосе" 17 ноября примет "Сент-Луис", "Флорида" в рамках того же игрового дня на выезде сыграет с "Лос-Анджелесом".