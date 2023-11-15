15 ноября, 08:12
Итоговый турнир ATP

Янчук считает, что теннисисту Алькарасу будет трудно привыкнуть к темпу Рублева

Испанец в последнее время потерял стабильность, подчеркнул заслуженный тренер России

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Второй ракетке мира испанцу Карлосу Алькарасу будет непросто привыкнуть к высокому темпу игры россиянина Андрея Рублева в матче второго тура группового этапа Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.

"Они никогда не играли между собой, и это очень хорошо для Рублева, так как Алькарасу придется привыкать к его высокому темпу, а это сделать очень непросто. Алькарас тоже играет быстро, но в последнее время он потерял стабильность, и к нему стали подбирать ключи. При этом испанец все еще является опасным соперником, так что шансы будут 50 на 50", - сказал Янчук.

Матч между Рублевым и Алькарасом пройдет 15 ноября. Итоговый турнир ATP завершится 19 ноября. 

Теги:
Итоговый турнир ATP
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