15 ноября, 09:07
Биатлон

Резцова и Нигматуллина выступят на Кубке Международной лиги клубного биатлона

Спортсменки в прошлом сезоне уходили в отпуск

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Призеры Олимпийских игр Ульяна Нигматуллина и Кристина Резцова выступят на Кубке Международной лиги клубного биатлона, который пройдет в Ханты-Мансийске. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор лиги Валерий Польховский.

"Нигматуллина и Резцова заявлены. По их допуску вопросов никаких не было, девочки готовятся", - сказал Польховский, отметив, что биатлонистки еще не приехали в Ханты-Мансийск.

Резцова и Нигматуллина в прошлом сезоне уходили в декретный отпуск.

Кубок Международной лиги клубного биатлона пройдет 18-19 ноября в Центре зимних видов спорта имени А. В. Филипенко. В нем примут участие биатлонисты России и Белоруссии. Ожидалось также участие спортсменов из Китая, однако они отказались от поездки в Россию после угроз со стороны Международного союза биатлонистов (IBU), который не санкционировал проведение турнира.

В программе соревнований четыре гонки: в первый день пройдут мужской и женский масс-старты, на следующий - гонки преследования. Турнир носит коммерческий характер, в биатлонной лиге ранее сообщили, что победители гонок получат по 1 млн рублей, за второе место полагается 500 тысяч рублей, за третье - 250 тысяч рублей.

Учредителями Международной лиги клубного биатлона стали Региональный клуб биатлона Московской области и Белорусский клуб биатлона, основная цель организации - проведение альтернативных IBU соревнований. Поскольку клубы не входят в IBU и в Союз биатлонистов России, деятельность лиги не попадает под их юрисдикцию. 

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