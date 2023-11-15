15 ноября, 10:11,
обновлено 15 ноября, 10:47
Футбол в России

Гаранин сменил Зырянова на посту главного тренера футбольного клуба "Черноморец".

Константин Зырянов возглавлял клуб с 2022 года

ТАСС, 15 ноября. Константин Зырянов покинул пост главного тренера новороссийского футбольного клуба "Черноморец". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт был расторгнут по обоюдному соглашению. Также с Зыряновым клуб покинет его штаб. Новым тренером стал Вадим Гаранин, ранее возглавлявший красноярский "Енисей" и "Сочи". Контракт с 52-летним Гараниным подписан до конца сезона-2025/26.

Зырянову 46 лет, он возглавлял "Черноморец" с 2022 года, выйдя с командой в Мелбет - Первую лигу. Ранее он тренировал команды в структуре петербургского "Зенита". В качестве игрока Зарянов вместе с "Зенитом" стал трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка России, Суперкубка России, Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА. В составе сборной России стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года.

Черноморец занимает 15-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 18 очков в 18 матчах. В следующем туре клуб 19 ноября дома примет "Ленинградец". 

Теги:
Российский футбол
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