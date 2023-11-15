15 ноября, 11:04
Сборные по футболу

УЕФА представил официальный мяч чемпионата Европы 2024 года

Мяч будет снабжен технологией, которая поможет судьям в принятии решений при видеопросмотрах

ТАСС, 15 ноября. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и германский спортивный производитель Adidas представили официальный мяч, который будет использоваться на чемпионате Европы 2024 года в Германии. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Мяч получил название Fussballliebe. В релизе сообщается, что впервые на чемпионате Европы мяч будет снабжен технологией, которая поможет судьям в принятии решений при видеопросмотрах.

"Чемпионат Европы по футболу является вершиной соревнований национальных сборных в Европе, и мы стремимся к тому, чтобы каждый аспект, от площадок до оборудования, соответствовал самым высоким стандартам качества и производительности. Мы, как всегда, уверены, что Fussballliebe станет еще одним шагом в нашем общем стремлении к совершенству", - приводит пресс-служба комментарий технического директора УЕФА Звонимира Бобана.

Чемпионат Европы 2024 года пройдет в Германии. На турнир квалифицируются по две лучшие команды каждой из отборочных групп. Остальные участники турнира определятся по итогам плей-офф Лиги наций. 28 февраля 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. 

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