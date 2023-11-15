15 ноября, 11:18
Футбол в России

Шишкарев объяснил отставку Зырянова с поста главного тренера "Черноморца"

"Черноморец" занимает 15-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 18 очков в 18 матчах

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Отставка главного тренера новороссийского "Черноморца" Константина Зырянова связана с тем, что команда должна бороться за более высокие места в Мелбет - Первой лиге. Об этом заявил председатель совета директоров Группы компаний "Дело" Сергей Шишкарев, комментарий которого ТАСС предоставила пресс-служба клуба.

Контракт с Зыряновым был расторгнут по обоюдному соглашению. Новым главным тренером стал Вадим Гаранин, ранее возглавлявший красноярский "Енисей" и "Сочи". Контракт с 52-летним специалистом подписан до конца сезона-2025/26.

"С вашим назначением мы ждем нового этапа в развитии команды, задачи, которые мы ставили на сезон, не меняются - мы хотим быть гораздо выше десятого места, ближе к первой тройке. Не готовы пока еще к переходу в премьер-лигу, но нам необходимо улучшение в игре, и мы этого ждем. Команда - явление для нашего города, место, куда готовы приходить семьями, с детьми", - сказал Шишкарев, компания которого является спонсором клуба.

Зырянову 46 лет, он возглавлял "Черноморец" с 2022 года, выйдя с командой в Мелбет - Первую лигу. Ранее он тренировал команды в структуре петербургского "Зенита". В качестве игрока Зарянов вместе с "Зенитом" стал трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка России, Суперкубка России, Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА. В составе сборной России стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года.

"Черноморец" занимает 15-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 18 очков в 18 матчах. В следующем туре клуб 19 ноября дома примет "Ленинградец". 

Теги:
Российский футбол
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