15 ноября, 12:08,
обновлено 15 ноября, 12:18
Фигурное катание

Чемпионат России по прыжкам среди фигуристов пройдет в Москве с 19 по 22 января

Евгений Семененко. Петр Ковалев/ ТАСС
Евгений Семененко
© Петр Ковалев/ ТАСС

Изначально турнир должен был пройти в Санкт-Петербурге с 1 по 4 декабря

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Чемпионат России по прыжкам среди фигуристов перенесен в Москву и пройдет с 19 по 22 января. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Изначально турнир должен был пройти в спортивном комплексе "Юбилейный" с 1 по 4 декабря. Турнир по шоу-программам пройдет с 8 по 10 марта в Санкт-Петербурге. Кроме этого, город примет Кубок Первого канала (2-3 марта).

ФФККР также объявила о проведении командного турнира "Кубок Первого канала" среди юниоров по стандартам соревнований среди взрослых фигуристов. Турнир пройдет в Калуге с 7 по 9 декабря, в соревновании примут участие две команды, каждая из которых будет составлена из 3 одиночниц, 3 одиночников, 2 пар и 2 танцевальных дуэтов. 

Теги:
Фигурное катание
© Информационное агентство ТАСС
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