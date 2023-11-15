Чемпионат России по прыжкам среди фигуристов пройдет в Москве с 19 по 22 января

Изначально турнир должен был пройти в Санкт-Петербурге с 1 по 4 декабря

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Чемпионат России по прыжкам среди фигуристов перенесен в Москву и пройдет с 19 по 22 января. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Изначально турнир должен был пройти в спортивном комплексе "Юбилейный" с 1 по 4 декабря. Турнир по шоу-программам пройдет с 8 по 10 марта в Санкт-Петербурге. Кроме этого, город примет Кубок Первого канала (2-3 марта).

ФФККР также объявила о проведении командного турнира "Кубок Первого канала" среди юниоров по стандартам соревнований среди взрослых фигуристов. Турнир пройдет в Калуге с 7 по 9 декабря, в соревновании примут участие две команды, каждая из которых будет составлена из 3 одиночниц, 3 одиночников, 2 пар и 2 танцевальных дуэтов.