Зырянов заявил, что не удивился увольнению из "Черноморца"

Тренер рассказал, что пока не планирует дальнейшую карьеру

ТАСС, 15 ноября. Константин Зырянов не был удивлен увольнению с поста главного тренера новороссийского футбольного клуба "Черноморец". Об этом Зырянов рассказал "Спорт-Экспрессу".

Контракт с Зыряновым был расторгнут по обоюдному соглашению. Новым главным тренером стал Вадим Гаранин, ранее возглавлявший красноярский "Енисей" и "Сочи". Контракт с 52-летним специалистом подписан до конца сезона-2025/26.

"Руководители клуба приняли такое решение, потому что были не удовлетворены результатами. Это наша работа. И приглашение, и увольнение - этап работы. Я не удивлен, что так произошло, пока ничего не планирую. Еще день проведу в Новороссийске, закрываю здесь все дела и буду дальше думать", - сказал Зырянов.

Зырянову 46 лет, он возглавлял "Черноморец" с 2022 года. В прошлом сезоне он вышел с командой в Мелбет - Первую лигу. Ранее он тренировал команды в структуре петербургского "Зенита". В качестве игрока Зырянов вместе с "Зенитом" стал трехкратным чемпионом России, обладателем кубка и суперкубка страны, Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА. В составе сборной России стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года.

"Черноморец" занимает 15-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 18 очков в 18 матчах. В следующем туре клуб 19 ноября дома примет "Ленинградец".