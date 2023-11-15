15 ноября, 12:27
Футбол в России

Зырянов заявил, что не удивился увольнению из "Черноморца"

Тренер рассказал, что пока не планирует дальнейшую карьеру

ТАСС, 15 ноября. Константин Зырянов не был удивлен увольнению с поста главного тренера новороссийского футбольного клуба "Черноморец". Об этом Зырянов рассказал "Спорт-Экспрессу".

Контракт с Зыряновым был расторгнут по обоюдному соглашению. Новым главным тренером стал Вадим Гаранин, ранее возглавлявший красноярский "Енисей" и "Сочи". Контракт с 52-летним специалистом подписан до конца сезона-2025/26.

"Руководители клуба приняли такое решение, потому что были не удовлетворены результатами. Это наша работа. И приглашение, и увольнение - этап работы. Я не удивлен, что так произошло, пока ничего не планирую. Еще день проведу в Новороссийске, закрываю здесь все дела и буду дальше думать", - сказал Зырянов.

Зырянову 46 лет, он возглавлял "Черноморец" с 2022 года. В прошлом сезоне он вышел с командой в Мелбет - Первую лигу. Ранее он тренировал команды в структуре петербургского "Зенита". В качестве игрока Зырянов вместе с "Зенитом" стал трехкратным чемпионом России, обладателем кубка и суперкубка страны, Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА. В составе сборной России стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года.

"Черноморец" занимает 15-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 18 очков в 18 матчах. В следующем туре клуб 19 ноября дома примет "Ленинградец". 

Теги:
Российский футбол
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация